Evleaks lekt alles wat we van Samsung kunnen verwachten op 11 augustus

Al eerder schreven we dat het plan is van Samsung om op 11 augustus nieuwe producten aan te kondigen. Dankzij Evleaks weten we nu precies welke nieuwe producten we gaan zien.

360-graden foto’s van Samsung

Samsung heeft naar verluidt op 11 augustus een aankondiging gepland staan. De fabrikant zal hier dan meerdere nieuwe producten aankondigen. Naar verluidt gaat het om de presentatie van meerdere nieuwe smartphones, maar ook smartwatches.

Dankzij Evan Blass hebben we nu een goed beeld gekregen van welke producten we kunnen verwachten van Samsung. Het gaat om onder de Samsung Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Watch 4 en Galaxy Watch 4 Classic. Verder zal Samsung in augustus ook de Galaxy S21 FE presenteren, net als de Galaxy Buds 2.

Samsung zal de Galaxy Z Flip 3 zal uitgebracht worden in de kleuren zwart, goud/beige, olijfgroen en paars. Voor de Galaxy Z Fold 3 worden de kleuren zwart, olijfgroen en wit verwacht. De Galaxy S21 FE komt naar verluidt in de kleuren zwart, olijfgroen, paars en wit. Bij de Galaxy Watch 4 Classic kunnen we de kleuren zwart, zilver en wit verwachten; bij de Galaxy Watch 4 zijn er vijf kleuren; zwart, groen, roze, wit, zilver en roze. Bij de Galaxy Buds 2 is er een groene, paarse en witte versie.

Evleaks heeft nu verschillende 360-graden foto’s gedeeld van de producten die we krijgen te zien. Die hebben we hieronder voor je neergezet.