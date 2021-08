Europese prijzen van nieuwe Galaxy Watch 4, Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 uitgelekt

Op 11 augustus moet het gaan gebeuren; de aankondiging van Samsung. Nu komt Evan Blass met de prijzen van de nieuwe producten die ook naar Europa zullen komen. Het gaat om de prijzen van de Galaxy Watch, Galaxy Z Fold 3 en de Galaxy Z Flip 3.

Europese prijzen van nieuwe Samsung-producten

We kunnen de prijzen met je delen van nieuwe producten die Samsung binnenkort aan zal kondigen. Het gaat om de prijzen van verschillende producten, die tijdens de komende editie van Galaxy Unpacked uit de doeken gedaan zullen worden. Deze aankondiging staat gepland voor 11 augustus. DroidApp zal natuurlijk hier uitgebreid verslag van doen. Evan Blass, dat vaker informatie vroegtijdig weet te delen, heeft informatie over de prijzen naar buiten gebracht van de nieuwe producten.

Samsung zal de vouwbare Galaxy Z Fold 3 een prijskaartje meegeven van 1899 euro. Er komt ook een variant van 1999 euro. Dit verschil heeft vermoedelijk te maken met het werkgeheugen en de opslagruimte van de telefoon. De voorganger, de Z Fold 2 kwam voor 1999 euro op de markt. Dan is er ook nog nieuws over de nieuwe Galaxy Z Flip 3. Dit toestel komt op de markt voor 1099 euro en 1149 euro. Deze prijs ligt wel lager dan bij de huidige Galaxy Z Flip. Die kwam naar Nederland voor 1499 euro.

Tot slot is er nieuws over de Samsung Galaxy Watch 4 Classic. Het 42 millimeter model van de Galaxy Watch 4 kost 279 euro. Voor 309 euro krijg je het model met 46 millimeter. Van de Active weten we nog geen prijs. De Galaxy Buds 2 gaan voor 159 euro over de toonbank. Vanwege belastingen en dergelijke kan het nog iets veranderen.