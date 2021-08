Samsung Galaxy Z Fold 3 op bezoek in duurzaamheidstest: hoe kwetsbaar is ‘ie?

Samsung heeft onlangs haar twee nieuwe vouwbare smartphones uitgebracht. Eén van deze toestellen is de Samsung Galaxy Z Fold 3 en deze brengt nu een bezoek aan JerryRigEverything voor een duurzaamheidstest.

Galaxy Z Fold 3 in duurzaamheidstest

De Samsung Galaxy Z Fold 3 is sinds afgelopen week, samen met de Galaxy Z Flip 3, verkrijgbaar in ons land. Het zijn de twee nieuwe vouwbare smartphones van de fabrikant. Ten opzichte van de voorgangers is de Fold 3 voorzien van verschillende verbeteringen, waaronder een groter scherm aan de voorkant; wat handig is als je geen groot scherm tot je beschikking wilt hebben. Daarnaast ligt de prijs een stuk lager dan voorheen, al blijft het een smak geld voor een smartphone.

Zach van JerryRigEverything heeft inmiddels de Galaxy Z Fold 3 over de vloer gehad, en heeft het toestel onderworpen aan een duurzaamheidstest. Hierin wordt gekeken hoe robuust het toestel precies is, en hoe het toestel reageert op onheil van buitenaf. De smartphone is sterker dan de Galaxy Z Fold 2 die eerder uitgebracht werd door het merk.

In de video worden verschillende aspecten behandeld op het gebied van de duurzaamheid van het toestel. Hoe zit het met het scherm als er zand tussenkomt bijvoorbeeld? En breekt het toestel snel? Het resultaat kun je hieronder zien in de video.