Android beveiligingsupdate oktober 2021 verschenen; brengt 51 patches

Google heeft een nieuwe beveiligingsupdate uitgegeven voor Android. Met de nieuwste security-patch voor het OS worden meer dan 50 patches doorgevoerd.

Beveiligingsupdate oktober 2021

Het is een drukke week voor Google. Deze week werd namelijk al Android 12 definitief vrijgegeven. Nu is er ander nieuws over Android. Het bedrijf heeft een nieuwe security-patch vrijgegeven waarbij verschillende patches doorgevoerd zijn. We zien namelijk nu de vrijgave van beveiligingsupdate oktober 2021.

Ook deze maand heeft Google weer de nodige patches doorgevoerd om zo de beveiliging van Android nog beter te garanderen. Het aantal patches komt in de tiende maand van 2021 uit op 51. Dat is een flink aantal, maar niet alle patches zijn voor alle apparaten. Zoals altijd wordt ook bij deze update onderscheid gemaakt tussen componenten en bepaalde vereisten.

In de komende weken zullen verschillende fabrikanten hun toestellen bijwerken met de oktober-update. Samsung heeft voor verschillende toestellen al de update beschikbaar gesteld. Krijg jij de update binnen? We horen het graag van je! Stuur ons een mailtje, samen met een screenshot zodat we ermee aan de slag kunnen!