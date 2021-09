Android beveiligingsupdate september 2021: dicht 40 kwetsbaarheden

Een nieuwe security-patch voor het Android-besturingssysteem is vrijgegeven door Google. De fabrikant brengt beveiligingsupdate september 2021 uit.

Beveiligingsupdate september 2021

Iedere maand wordt door Google een nieuwe security-patch vrijgegeven voor het Android-besturingssysteem. Ook nu is dat weer het geval en zien we beveiligingsupdate september 2021. Deze week heeft bijvoorbeeld Samsung de update al uitgebracht voor verschillende toestellen.

We zien dat deze patch in totaal veertig kwetsbaarheden aanpakt in de beveiliging van Android en haar componenten. Niet iedere patch is voor ieder toestel; gezien er bijvoorbeeld onderscheid is tussen de hardware in een apparaat. Zo zijn enkele patches alleen bedoeld voor toestellen met een Qualcomm chipset, of juist met MediaTek of Unisoc processor.

In de komende tijd zullen verschillende fabrikanten de update beschikbaar stellen voor hun devices. Zoals bekend is hij vanaf nu te downloaden voor de Pixel-devices. Krijg jij een update binnen op je smartphone? Laat het ons dan zeker weten. Stuur ons een mailtje, samen met een screenshot van de update!