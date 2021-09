Android Update Bulletin week 35: deze toestellen kregen updates

We hebben een nieuw overzicht voor je van het Android Update Bulletin. In dit artikel zetten we alle toestellen op een rijtje die in week 35 bijgewerkt zijn met een nieuwe update.

Android updates in week 35

Volgende week horen we van Google de details over de beveiligingsupdate van september. Die zal namelijk dan vrijgegeven worden. In de eerste week van september zijn de nodige telefoons geüpdatet. Om je helemaal bij te praten, zetten we alle smartphones (en andere apparaten) op een rijtje die in week 35 zijn bijgewerkt met een software-update.

Lees ook: Nieuw op Netflix, Amazon Prime Video en meer de komende week (week 36 – 2021)

Huawei

Huawei Nova 5T: beveiligingsupdate juli 2021

Motorola

Nokia

OnePlus

Samsung

Xiaomi

Xiaomi Mi 11: MIUI 12.5.4

Ontbreekt er een toestel in dit lijstje, laat dan een reactie achter onder dit bericht of per mail, zodat we hem toe kunnen voegen aan het overzicht!