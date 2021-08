Android Update Bulletin week 34: deze toestellen kregen updates

In de afgelopen week zijn weer een hoop toestellen van updates voorzien. Dat zien we graag; want updates zijn belangrijk voor de beveiliging van je smartphone. Iedere zondag zetten we op een rijtje welke Android-devices in die week een update hebben mogen ontvangen.

Android updates in week 34

In de laatste week van augustus zijn nog een hoop toestellen van verschillende fabrikanten bijgewerkt met een update. Dit kan een software-update zijn, een beveiligingsupdate of een ander soort update zijn. In deze editie van het Android Update Bulletin zetten we op een rijtje welke smartphones in week 34 een update hebben mogen ontvangen.

Leestip: Nieuw op Netflix, Pathé Thuis en meer de komende week (week 35 – 2021)

Nokia

Nokia 3.4: Android 11

OnePlus

Poco

Poco X3 NFC: MIUI 12.5 met juli-patch

Samsung

Xiaomi

Ontbreekt er een toestel in dit lijstje, laat dan een reactie achter onder dit bericht of per mail, zodat we hem toe kunnen voegen aan het overzicht!