Voor sommigen zijn de vakanties deze week afgelopen en roept het werk of school weer. Niet fijner dan thuiskomen en op de bank ploffen met een leuke film of serie. Ook deze week zijn er weer mooie titels te vinden op jouw favoriete videodienst! Dit is het overzicht van week 35 van 2021.

Netflix

Nevertheless – Seizoen 1

Het eerste seizoen van Nevertheless start zondag 29 augustus op Netflix. Zij gelooft niet in liefde maar wil toch graag een relatie. Hij vindt dat relaties maar lastig zijn maar wil wel flirten. Lukt het deze twee om toch te krijgen wat ze wensen?

Sparking Joy with Marie Kondo

Opruimgoeroe Marie Kondo is terug op Netflix met een nieuwe reeks vol transformaties. Marie Kondo start op dinsdag 31 augustus met het eerste seizoen, verwacht ook dit keer weer een hoop vreugde, verrassingen en emoties wanneer zij mensen helpt!

La casa de papel – Seizoen 5

Op vrijdag 3 september kan je de eerste afleveringen van seizoen 5 bekijken van de hitserie La casa de Papel. De laatste afleveringen in seizoen 5 zullen later dit jaar op Netflix verschijnen.

Ook nieuw op Netflix deze week:

Chicago Fire – seizoen 1

Chicago Med – seizoen 1

Good Girls – seizoen 4

Amazon Prime Video

Cinderella (2021)

Cinderella is een muzikaal gedreven gedurfde nieuwe kijk op het traditionele verhaal waar je mee bent opgegroeid. Onze heldin (Cabello) is een ambitieuze jonge vrouw wiens dromen groter zijn dan de wereld zal toestaan, maar met de hulp van haar Fab G (Billy Porter), is ze in staat om door te zetten en haar dromen waar te maken. Vanaf vrijdag 3 september te zien op Amazon Prime Video.

Pathé Thuis

Shadow Game (2021)

Shadow Game is een coming of age-verhaal, een avontuurlijke reis door Europa met tieners als onze gidsen. In deze documentaire worden de ervaringen van jonge vluchtelingen verweven tot een universeel verhaal. Zullen ze alle obstakels onderweg overwinnen en een nieuw thuis vinden?

Videoland

The Founder (2016)

Vanaf 4 september te zien op Videoland The Founder, deze biografische film gaat over het verhaal achter de fastfoodketen met de grote gele M.

How To Train Your Dragon 2

Het is vijf jaar geleden sinds Hiccup en Toothless met succes draken en vikingen verenigden op het eiland Berk. Terwijl Astrid, Snoutlout en de rest van de bende elkaar uitdagen voor drakenraces, reist het nu onafscheidelijke koppel door de lucht, brengen ze onontgonnen gebieden in kaart en verkennen ze nieuwe werelden. Wanneer een van hun avonturen leidt tot de ontdekking van een geheime ijsgrot die de thuisbasis is van honderden nieuwe wilde draken en de mysterieuze Drakenrijder, bevinden de twee vrienden zich in het centrum van een strijd om de vrede te beschermen.

