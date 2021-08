Nieuw op Netflix, Pathé Thuis en Disney+ de komende week (week 34 – 2021)

Nieuwe week en dus weer tijd voor een rondje langs de online videodiensten. Deze titels vind je vanaf week 34 nieuw op Netflix, Pathé Thuis en Disney+.

Netflix

Clickbait – Seizoen 1

Het eerste seizoen van de serie Clickbait verschijnt op woensdag 25 augustus. Wanneer familieman Nick Brewer betrokken raakt in een ontvoering met een online twist doen zijn naasten een poging te ontdekken wie er achter de ontvoering zit en waarom.

He’s all that

He’s All That’, met Addison Rae en Tanner Buchanan, is een nieuwe remake van de originele tienerklassieker ‘She’s All That’ uit 1999. In deze moderne versie wordt een influencer gevolgd, die de uitdaging aanneemt om de grootste loser op school tot koning van het eindejaarsbal te kronen. Je ziet deze film vanaf vrijdag 27 augustus.

Ook nieuw op Netflix deze week:

SAS: Rise of the Black Swan

The River Runner

Bob Ross: Happy accidents, betrayal & greed

The Witcher: Nightmare of the Wolf

Disney+

The Walking Dead – Seizoen 11

Het elfde seizoen van deze post-apocalyptische serie start op maandag 23 augustus bij Disney+ met de eerste aflevering.

Pathé thuis

Kipchoge: The Last Milestone

Documentaire en portret over wereldrecord marathonloper Eliud Kipchoge als hij zich opmaakt om een van de laatste mijlpalen in de sportgeschiedenis te breken. Vanaf maandag 23 augustus te zien.

