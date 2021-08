Android Update Bulletin week 33: deze toestellen kregen updates

Iedere zondag blikken we terug op de afgelopen week met updates. Welke smartphones en tablets zijn bijgewerkt met een update? De updates van week 33 zetten we op een rij in het Android Update Bulletin.

Android updates in week 33

Het was een drukke week met updates. Smartphones en tablets werden aan de lopende band bijgewerkt met een nieuwe software-update. Goed moment om dit in het Android Update Bulletin eens op een rijtje te zetten. Welke toestellen hebben een update mogen ontvangen?

Huawei

Huawei P30: beveiligingsupdate juni

Huawei P30 Pro: beveiligingsupdate juni

Nokia

OnePlus

Poco

Poco X3 Pro: beveiligingsupdate augustus

Samsung

Ontbreekt er een toestel in dit lijstje, laat dan een reactie achter onder dit bericht of per mail, zodat we hem toe kunnen voegen aan het overzicht!