Android beveiligingsupdate augustus 2021: 36 kwetsbaarheden aangepakt

Een nieuwe maand, een nieuwe beveiligingsupdate. Google heeft beveiligingsupdate augustus 2021 vrijgegeven voor Android. De nieuwste security-patch die voor Android is uitgebracht brengt weer een reeks verbeteringen in de beveiliging van je Android-toestel.

Beveiligingsupdate augustus 2021

Iedere maand brengt Google een nieuwe security-patch uit voor het Android-besturingssysteem. Dat is nu ook weer het geval, want de achtste patch van 2021 staat klaar. Als eerst zijn de Pixel-toestellen aan de beurt, die beveiligingsupdate augustus 2021 vanaf nu langzaamaan aangeboden zullen krijgen. Voor de toestellen uit de Pixel-reeks wordt samen met de patch ook gelijk nog een nieuwe fix gebracht die betrekking heeft op de Google Assistent.

In totaal wordt met beveiligingsupdate augustus 2021 een aantal van 36 patches gedicht. Het gaat hierbij om het totale aantal. Sommige patches zijn specifiek voor toestellen met een bepaald type processor of andere componenten. In de komende tijd zullen fabrikanten voor hun toestellen updates beschikbaar stellen, waarbij de beveiligingsupdate van augustus wordt meegeleverd.

Krijg je de update binnen, laat het ons dan zeker weten! We ontvangen graag je melding van de update, samen met een screenshot, via een mailtje.