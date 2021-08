Android Update Bulletin week 30: deze toestellen kregen updates

Er zijn veel smartphones op de markt, en ook die moeten steeds weer bijgewerkt worden met updates. Iedere week zet DroidApp op een rijtje welke toestellen in de afgelopen week een update hebben mogen ontvangen.

Android updates in week 30

Komende week starten we met week 31; een week waarin we weer veel nieuwe content op Netflix en andere videodiensten kunnen verwachten. Voor het zover is, blikken we eerst even terug op de afgelopen week. Welke toestellen en andere apparaten hebben een update mogen ontvangen? Dat zetten we voor je op een rijtje in het Android Update Bulletin van week 30.

Nokia

OnePlus

Oppo

Oppo A91: beveiligingsupdate juni 2021 met RAM-uitbreidingsfunctie

Samsung

Samsung Galaxy M21: beveiligingsupdate juni, met verbeteringen voor klembord

Samsung Galaxy M31: beveiligingsupdate juni

Ontbreekt er een toestel in dit lijstje, laat dan een reactie achter onder dit bericht of per mail, zodat we hem toe kunnen voegen aan het overzicht!