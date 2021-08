Google maakt gebruik van toestellen Android 2.3.7 of ouder vrijwel onmogelijk

Slecht nieuws voor de hobbyisten met een passie voor oudere toestellen, ondergetekende inclusief. Google voert uit veiligheidsoverwegingen een aantal beperken uit op toestellen die draaien op Android 2.3.7 Gingerbread of ouder. Het inloggen bij Google-diensten wordt onmogelijk.

Inloggen onder Android 2.3.7 en ouder

Google heeft bekend gemaakt dat het een aantal restricties instelt voor toestellen die zijn voorzien van Android 2.3.7 Gingerbread of een oudere versie van Android. Uit veiligheidsoverwegingen zou Google de mogelijkheid weghalen om in te loggen bij verschillende Google-diensten. Het gaat hierbij om het inloggen bij diensten als Gmail, Google Maps en YouTube. Vanaf 27 september 2021 gaan de wijzigingen in. Google geeft wel aan dat het via de webbrowser mogelijk zal zijn om in te loggen bij het Google-account en zo toegang te hebben tot verschillende diensten. Welke diensten daar deel van uitmaken, wordt niet bekend gemaakt door het bedrijf.

Het aanmaken van een nieuw account in de app zal ook niet mogelijk zijn vanaf die datum. Google raadt gebruikers aan om te updaten naar een nieuwe Android-versie. Mocht je een dergelijk toestel nog als dagelijks toestel gebruiken, dan raden we je absoluut aan een nieuw toestel te kopen. Dit in verband met verschillende veiligheidsproblemen. Vanaf 27 september is het overigens alleen nog mogelijk om een nieuw account aan te maken op Android-devices met Android 3.0 en hoger.