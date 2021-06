Google: zoekmachine-scherm voor Android wordt gratis en krijgt meer opties

Er gaan weer wat dingen veranderen voor Android-gebruikers. Het gaat hierbij om de keuze voor een zoekmachine, waarvoor het bij het instellen van een toestel een keuzescherm toont.

Keuzescherm voor zoekmachine

Sinds begin dit jaar geeft Android bij het instellen van een nieuwe smartphone, een nieuw scherm weer. Hierbij kun je direct kiezen welke zoekmachine je standaard wilt gebruiken op je toestel. Zoekmachines moesten om opgenomen te worden, wel betalen en de keuze van het aantal zoekmachines komt nu uit op vier. Maar dit gaat veranderen.

Google wil vanaf 1 september een andere opzet hanteren voor het keuzescherm voor een zoekmachine in Android. Zoekmachines hoeven vanaf die dag niet langer meer te betalen om opgenomen te worden.

Daarnaast krijgt de gebruiker de keuze uit maximaal 12 zoekmachines. Er wordt per land gekeken welke zoekmachines het populairst zijn in een land, daar wordt de lijst op gebaseerd. Hierbij gaat het om de vijf meest populaire zoekmachines en zeven overige zoekmachines. Google’s eigen zoekmachine verschijnt altijd in de lijst.

In principe mag iedere zoekmachine zich aansluiten bij het keuzescherm. Er zijn wel enkele eisen aan verbonden. Zo mag er geen gebruik gemaakt worden van de zoekmachine van Google zelf en moeten het algemene zoekmachines zijn zonder speciaal thema.