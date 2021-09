‘Duitsland wil dat fabrikanten, smartphones 7 jaar lang updates geven’

Opvallend nieuws uit Duitsland. De overheid van onze oosterburen zou van plan zijn om fabrikanten te verplichten om smartphones voor een periode van 7 jaar bij te houden met updates.

Duitsers willen langer updates

De Duitse regering heeft een nieuw plan opgesteld, om de levensduur van smartphones te verlengen. Het gaat hierbij om het verlengen van het updatebeleid. Hierbij heeft de Duitse overheid het over een periode van zeven jaar. Op dit moment is de Europese Unie bezig met het overwegen om vijf jaar updates te verplichten voor fabrikanten.

Overigens gaat het hierbij om beveiligingsupdates en dus niet om updates van het besturingssysteem. In de afgelopen jaren zagen we al de nodige verbeteringen in het updatebeleid bij fabrikanten. OnePlus houdt drie jaar beveiligingsupdates aan voor haar duurdere toestellen; Samsung doet dit vier jaar en zelfs drie jaar Android-updates. Google zou volgens de geruchten van plan zijn om haar nieuwe Pixel-toestellen voor een periode van vijf jaar bij te houden met security-patches.

Een periode van zeven jaar updates zou voor smartphones geen gek idee zijn, het is immers de vraag of het nodig is om elke twee jaar een nieuwe smartphone te kopen. Kijkend naar de computers is het lang updaten heel normaal. Een Windows 7 computer uit 2012 kreeg nog tot en met 2020 updates. Of het Duitse idee ook daadwerkelijk ingevoerd gaat worden is de vraag. Momenteel is het verkiezingsperiode in Duitsland, waardoor er van alles geroepen kan worden. Wel wordt verwacht dat in de komende jaren de Europese eis van 5 jaar updates ingevoerd gaat worden.