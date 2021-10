De 5 beste apps van september (+ het belangrijkste nieuws)

We gaan steeds meer richting de wintermaanden. We blikken eerst even terug op de gebeurtenissen en de beste apps van september. Wat heb je gemist?

Android in september

De dagen worden weer korter, maar dat hoeft niet ten koste te gaan van het Android-nieuws. Ook in september hebben we weer veel informatie met jullie gedeeld. Hierbij het maandoverzicht van september met het belangrijkste nieuws en de beste Android-apps van deze maand.

Wat was er allemaal in het nieuws deze maand? In ieder geval dat steeds meer Google-apps bijgewerkt zijn met het Material You-design, waarvoor bij Gmail, waar niet iedereen even blij mee was. Telegram stopte met de Wear OS app en T-Mobile Nederland werd overgenomen. Bij T-Mobile zagen we ook grotere databundels. Verder pleit Duitsland voor 7 jaar updates voor smartphones, wat flink langer is dan wat de EU wil. Xiaomi kwam overigens al wel met een nieuw updatebeleid, voor de nieuw aangekondigde Xiaomi 11T-serie.

Nieuws was er ook over OxygenOS van OnePlus. Het voortbestaan van deze skin gaat een andere richting op. Oppo en OnePlus gaan samenwerken en OxygenOS en ColorOS worden samengevoegd. Schokkend nieuws ging er rond over Xiaomi. Toestellen van de Chinese fabrikant zouden beschikken over censuur-software. We weten nu ook welke 37 nieuwe emoji’s er toegevoegd worden volgend jaar. Ook waarschuwen je voor malafide DigiD sms’jes die nu rondgaan.

Er waren verschillende aankondigingen. Fairphone kwam eind deze maand met de Fairphone 4. Bij Oppo werd de Oppo Reno 6-serie aangekondigd en bij Motorola de nieuwe Moto E20. Xiaomi presenteerde zoals gezegd de 11T-modellen, maar ook was er de nieuwe Xiaomi 11 Lite 5G NE. Nokia presenteerde in de derde week van de maand de nieuwe Nokia G50.

Streamingdiensten

Iedere week plaatsen we een mooi overzicht online met de nieuwe content die toegevoegd wordt aan de streamingdiensten. Wat is er nieuw op Netflix, Amazon Prime Video, Pathé Thuis, Disney+ en Videoland? De edities van de afgelopen weken hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet.

Tips en specials

DroidApp heeft handige overzichten online gezet met apps en smartphones. Die hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet.

Reviews

Op DroidApp delen we graag uitgebreide, onafhankelijke reviews met je. In september zijn de volgende reviews online verschenen:

‘De vergeten telefoon’

In onze rubriek ‘De vergeten smartphone’ en ‘De vergeten telefoon’ hebben we weer de nodige pareltjes onder het virtuele stof vandaan gehaald.

Beste apps

In september hebben we verschillende applicaties uitgelicht. Ook deze maand hebben we weer een selectie gemaakt met de beste apps van september 2021. Je vindt ze hieronder in willekeurige volgorde.

Natuurmonumenten Route-app

Nederland heeft veel mooie natuurgebieden te bieden. Je kunt natuurlijk met Komoot een route plannen, maar een andere app die het erg leuk maakt is de Natuur Route app van Natuurmonumenten. Niet alleen voor je wandeling, maar ook voor op de fiets of in de kano. Bij de routes zie je informatie, het vertrekpunt en krijg je een impressie.

Microsoft Start

Een nieuwe applicatie van Microsoft; Microsoft Start. Deze applicatie gaat verder dan alleen maar het brengen van nieuws. Je kunt via de tabbladen namelijk direct een zoekopdracht starten, informatie over Covid vinden, eenheden omrekenen, toegang tot OneDrive krijgen en zelfs achtergronden vinden voor je smartphone. Vanuit een ander venster heb je de mogelijkheid om een spelletje te spelen in de app van Microsoft.

NS app

In de nieuwste versie van de NS-app kunnen gebruikers nog beter zien wat er in de buurt te vinden is. Het gaat om de optie ‘In de buurt’ die toegevoegd is in NS app 6.16.1. Je ziet direct of er bijvoorbeeld een OV-fiets in de buurt opgehaald kan worden. Verder zie je direct de bushalte, een tramhalte, metrostation of andere voorzieningen terug in de app.

Nova Launcher

Voor Android werd eerder al een compleet nieuwe beta-versie uitgebracht van Nova Launcher. Vanaf deze maand is Nova Launcher 7 voor iedereen te downloaden uit de Google Play Store. Deze nieuwe versie is van grond af opnieuw opgebouwd en voorzien van een reeks verbeteringen en optimalisaties. Die nieuwe functies hebben we voor je verzameld in het artikel over Nova Launcher 7.

Telegram

In de Google Play Store verscheen eind deze maand Telegram 8.0.1 als update. Met deze nieuwe versie kun je samen met vrienden een individueel thema instellen, bijvoorbeeld alvast in de kerstsfeer. Verder zijn er nog meer interactieve emoji’s en meer nieuwe functies. Volg je het DroidApp-kanaal op Telegram al?

