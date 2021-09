De vergeten telefoon: Nokia C2-01 uit 2011

Nokia heeft vele verschillende toestellen uitgebracht in ons land. Sommigen zeggen je waarschijnlijk meer dan de anderen. In deze editie van ‘De vergeten telefoon’ bespreken we de Nokia C2-01, een razend populair toestel uit 2011.

Nokia C2-01

Als opvolger uit de Nokia 2700-serie, bestaande uit de Nokia 2700 Classic en Nokia 2730 Classic, was het in 2011 tijd voor een nieuwe telefoon in het betaalbare segment. De telefoon, welke de herkenbare Nokia-vormgeving had, kreeg de naam Nokia C2-01 en was destijds een onwijs populair toestel. In de jaren dat ik zelf in de telecomwinkel werkte, ging dit toestel volop de toonbank over.

Was de Nokia C2-01 dan zo’n bijzondere telefoon? Nee, zeker niet. Maar hij bood destijds alles wat je van een betaalbaar toestel mocht verwachten. Een key-feature was de ondersteuning voor het 3G-netwerk, Series 40 besturingssysteem en een 3,2 megapixel camera. Daarbij was het toestel uitgerust met Bluetooth. Nokia gaf de telefoon een 2,0 inch TFT-beeldscherm met een resolutie van 320 x 240 pixels. De fabrikant gaf het toestel zo’n 50MB aan opslagruimte mee.

De Nokia C2-01 was voorzien van Series 40 besturingssysteem, met de bekende toepassingen en vormgeving. Ook een 3,5 millimeter aansluiting en een FM-radio waren aanwezig op het budgettoestel. Onder het verwisselbare achterkantje zat een 1020 mAh batterij. Voor het maken van foto’s had de Finse fabrikant een 3,2 megapixel camera geplaatst op het toestel. De smartphone kwam voor 80-90 euro in de winkels te liggen.



Nokia C2-01 samengevat in 3 punten: