Een niet heel belangrijke telefoon, maar wel zó herkenbaar. Nokia kwam twaalf jaar geleden met de Nokia 1616 op de markt. Dit toestel kenmerkte zich door de opvallende afrondingen van de behuizing. Wat had dit toestel allemaal te bieden?

Nokia 1616

We gaan in deze editie van ‘De vergeten telefoon’ terug naar het jaar 2009. Twaalf jaar geleden verscheen de Nokia 1616, een goedkope telefoon zonder overbodige toeters en bellen. Het was er één uit duizenden, maar wel eentje die je vrij snel kon herkennen. De Nokia 1616 was voorzien van afgeronde hoeken en lag daardoor prettig in de hand. Hij was perfect voor degenen zonder eisen en hem eigenlijk alleen nodig hadden voor sms’en en bellen.

De ‘luxe-functies’ waarmee de Nokia 1616 uitgerust was, waren een zaklamp en een radio. De zaklamp zat aan de bovenkant van de 1616. Er was een 1,8 inch beeldscherm met een resolutie van 160 x 128 pixels. Verder bood de Nokia 1616 T9 invoer voor het opstellen van een SMS-bericht. Bluetooth en dergelijke waren ook niet aanwezig op het toestel van Nokia. Als we kijken naar de lijst met specificaties zien we ook nog een 800 mAh batterij. Deze zou het volgens de fabrikant 35 dagen uit moeten houden.

Nokia deed goede zaken met de Nokia 1616 in het prepaid-segment. Na aftrek van het beltegoed kostte het toestel je maar een euro of vijf. Een kritiekpunt was dat het toestel nog al kon kraken als je er wat harder in kneep. Een camera was niet terug te vinden op het toestel. Net als een WAP-browser, die eveneens ontbrak op de telefoon. Daarnaast was het toestel lastiger te bedienen voor mensen met grote vingers.



Nokia 1616 samengevat in 3 punten: