De vergeten telefoon: Nokia C2-03 Touch and Type

We gaan terug naar het jaar 2011, in dat jaar bracht Nokia haar schuiftelefoon uit in de Touch and Type serie. We bespreken in deze editie van ‘De vergeten telefoon’ de Nokia C2-03; een telefoon met een interessant ontwerp.

Nokia C2-03 Touch and Type

Nokia heeft ongelofelijk veel verschillende toestellen uitgebracht in de afgelopen jaren. We hebben er daarvan al een hoop besproken in ‘De vergeten smartphone’ en ‘De vergeten telefoon’ en deze week is het de beurt aan een opvallende telefoon. Het is de Nokia C2-03 Touch and Type. Eén van de voordelen was de dual-sim ondersteuning zodat je twee simkaarten tegelijkertijd kon gebruiken. Dat was zeker niet vanzelfsprekend in die tijd. Nu zien we vrijwel alle smartphones met deze ondersteuning.

De Touch and Type-serie van Nokia stond voor toestellen die zowel te bedienen waren met toetsen als met een touchscreen. Hiertoe behoorde dus ook de Nokia C2-03. Het toestel werd in 2011 uitgebracht en was voorzien van een schuifmechanisme. De slider had een 2,6 inch touchscreen met een resolutie van 320 x 240 pixels. Het was een resistief touchscreen, dus reageerde alleen op precieze aanraking en niet op de warmte van vingers, zoals we dat nu bij de capacitieve schermen zien.

Aan boord was verder een 2 megapixel camera die niet bij iedereen in de smaak viel. De kwaliteit liet nogal te wensen over. Ditzelfde geldt voor het scherm dat niet altijd even snel reageerde en waarbij ook de helderheid niet aangepast kon worden. De Nokia C2-03 Touch and Type had zo’n 10MB aan opslagruimte, al kon je ook gebruik maken van een geheugenkaart. De Nokia was verder uitgerust met Symbian S40, de zesde editie. De specificatielijst wordt uitgebreid met Bluetooth, een micro-USB aansluiting, een 3,5 millimeter poort voor een headset en een FM-radio. Alleen het 2G netwerk werd ondersteund door de Nokia C2-03 Touch and Type.

Ook in Nederland werd de Nokia C2-03 uitgebracht. In ons land kreeg het toestel een prijs mee van zo’n 100 euro. Een leuke indruk van het toestel is hieronder te zien in de video.



Nokia C2-03 samengevat in 3 punten: