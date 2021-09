De herfst staat voor de deur en wij hebben weer een rondje langs de videodiensten gemaakt. Dit vind je op Netflix, Amazon Prime Video en Pathé Thuis de komende week 39!



Netflix

1917

De Eerste Wereldoorlog is op haar hoogtepunt en twee jonge Britse soldaten krijgen een onmogelijke opdracht toegewezen. Vanaf maandag te zien bij Netflix.

Britney vs. Spears

Interessante documentaire over het ongebruikelijke conservatorschap van vader Spears en welke impact dit heeft op Britney Spears.

Maid – seizoen 1

Het ongelooflijke verhaal van een jonge moeder over overleven en veerkracht als ze navigeert door de wereld van armoede, misbruik en het herdefiniëren van haar waarde tegen alle verwachtingen in.

Final Destination 3

Ask 101 – Seizoen 2

Legally Blonde

Legally Blonde 2

Mr. & Mrs. Smith

The Guilty

Amazon Prime Video

Bingo Hell

Een pittige oudere vecht om haar geliefde buurt te beschermen tegen een kwade kracht die de plaatselijke bingohal heeft overgenomen en de bewoners op gruwelijke wijze vermoordt. Deze komedie zie je vanaf vrijdag 1 oktober op Amazon.

Black As Night

Een vindingrijk tienermeisje, gedreven door wraak, brengt samen met haar vertrouwde vrienden haar zomer door met het bestrijden van vampiers die haar stad New Orleans terroriseren.

Pathé Thuis

Free Guy

Een bankbediende die ontdekt dat hij eigenlijk een achtergrondspeler is in een open-wereld videogame, besluit de held van zijn eigen verhaal te worden. Hij is vastbesloten om de man te zijn die zijn wereld op zijn manier redt, voordat het te laat is.

