Nieuw op Netflix, Amazon Prime Video en meer de komende week (week 38 – 2021)

We hebben weer een fris overzicht van alles wat er nieuw op de streamingsdiensten verschijnt in week 38 van 2021. Met deze keer het nieuwe aanbod van Netflix, Amazon Prime Video en Pathé Thuis.

Netflix

Blood & Water – Seizoen 2

Het tweede seizoen van Blood & Water start op vrijdag 24 september bij Netflix. Wanneer een 16 jarige wordt overgeplaatst naar een andere school vermoed deze dat een andere leerling haar zus is die zeventien jaar geleden werd ontvoerd bij haar geboorte.

The Starling

Nadat Lilly een verlies lijdt, biedt een gevecht met een territoriale vogel (de spreeuw) over de heerschappij van haar tuin een onwaarschijnlijke weg voor haar verdriet en de moed om haar relaties te helen en haar vermogen tot liefde te herontdekken.

Jaguar – Seizoen 1

Isabel Garrido, een overlevende van het vernietigingskamp Mauthausen, volgt het spoor van Bachmann, de gevaarlijkste nazi van Europa. Ze ontdekt al snel dat ze niet alleen staat in haar missie. Lucena, Castro, Sordo en Marsé zullen haar helpen om recht te doen geschieden.

Dear White People – Seizoen 4

Love on the Spectrum – Seizoen 2

Amazon Prime Video

Cash Truck

Het personage H, gespeeld door Jason Statham, is verantwoordelijk voor het vervoeren van honderden miljoenen dollars. Het bedrijf waar hij het geld moet afleveren, heeft net een dodelijke roofoverval meegemaakt. Argwaan bij de crew: is H een undercover agent of gewoon een crimineel?

Birds of Paradise

Kate Sanders (Diana Silvers) is een ambitieuze en begaafde aspirant-ballerina uit Virginia die een beurs krijgt om naar een prestigieuze balletschool in Parijs, Frankrijk te gaan. Bij haar aankomst op de internationaal gerenommeerde school worden haar zelfvertrouwen en emotionele kracht op de proef gesteld door een mooie, mysterieuze danseres, Marine Durand.

Pathé Thuis

The Suicide Squad

Een gevangenis vol met superschurken moeten de wereld redden, wat kan er nog fout gaan?

Promising Young Woman

Gunda

Miss

Benieuwd naar wat er in week 37 verscheen? Bekijk dan ons vorige overzicht.