Na het heerlijke weer van afgelopen week is er nu weer reden om binnen te blijven en dat is maar goed ook want diverse videodiensten hebben hun aanbod vergroot. Dit vind je deze week nieuw op Netflix, Amazon Prime Video en meer in week 37 van 2021.

Netflix

Nightbooks

Wanneer Alex, een jongen die geobsedeerd is door enge verhalen, door een boze heks in haar magische appartement wordt opgesloten en elke avond een eng verhaal moet vertellen om in leven te blijven, werkt hij samen met een andere gevangene, Yasmin, om een manier te vinden om te ontsnappen.

He-Man and the Masters of the Universe – Seizoen 1

Een animatieklassieker in een nieuw jasje, He-Man en zijn machtige vrienden leren wat het betekent om een held te zijn terwijl ze het opnemen tegen de kwade krachten van Skeletor en zijn volgelingen.

Sex Education – Seizoen 3

We worden allemaal ouder en ook in de serie Sex Education is dat niet anders. Vanaf vrijdag 17 september op Netflix, dus je hebt nog even tijd om seizoen 1 en 2 te kijken. De onderstaande trailer voor seizoen is licht NSFW dus oppassen! 😉

Schumacher

My Heroes Were Cowboys

Amazon Prime Video

Le Bal des Folles

Eugénie, die onder dwang in een inrichting is opgenomen, zal er alles aan doen om aan het beruchte Salpêtrière-ziekenhuis te ontsnappen. Vanaf vrijdag 17 september op Amazon Prime Video.

Vanaf die vrijdag vind je ook deze nieuwe titels op Amazon.

Everybody’s talking about Jamie

Do, Re and Mi – seizoen 1

Pathé Thuis

Dances with Wolves

Luitenant John Dunbar, verbannen naar een afgelegen buitenpost in het westen van de Burgeroorlog, raakt bevriend met wolven en indianen. Film uit 1990 vanaf woensdag te zien bij Pathé Thuis.

Benieuwd wat je deze week, week 36 kon zien op de streamingsdiensten? Bekijk dan ons vorige overzicht!