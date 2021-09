Definitief: deze 37 emoji’s komen volgend jaar naar je smartphone

In juli van dit jaar kwamen we al meer te weten over de nieuwe emoji die klaarstonden voor volgend jaar. Nu is er een definitief besluit genomen over welke nieuwe emoticons er uitgebracht gaan worden; het zijn er 37 in totaal.

37 nieuwe emoji

We kunnen volgend jaar nieuwe emoticons verwachten op onze apparaten. Unicode 14.0 is de naam waarin deze nieuwe smileys en uitdrukkingen zitten. In juli werd al meer bekend over welke emoji’s beschikbaar komen. Nu heeft de organisatie, die gaat over de nieuwe karakters, van zich laten horen. We weten nu welke 37 nieuwe emoji’s definitief hun weg zullen vinden naar de smartphones, tablets en andere apparaten. Met alle varianten en huidtinten komt het aantal nieuwe emoji’s op 122 te staan.

De nieuwe emoji die beschikbaar zullen komen, zijn onder andere de emoji die smelt, een groetende, eentje met scheef gezicht, een glurend gezicht en eentje die stiekem spiekt. Verder zien we nog anderen; de wijzende vinger, het schudden van handen in verschillende huidskleuren, een identiteitskaart, waterlelie, reddingsboei, lege batterij en een discobal. Ook zijn er verschillende genderneutrale emoji’s toegevoegd. Onderstaande foto werd eerder gedeeld door Emojipedia.

In de komende tijd kunnen fabrikanten en partners aan de slag met het beschikbaar stellen van de nieuwe emoticons in hun diensten en platformen. Dit kan zomaar nog even duren. Waarschijnlijk zien we de nieuwe emoji’s pas in 2022 terug op de smartphone.