Maak je eigen wallpaper met je favoriete emoji’s op deze site

Soms kom je een website tegen waarbij je denkt, die is handig! Vandaag zijn we gestuit op een website waar je je eigen wallpaper met favoriete emoji’s kunt maken.

Emoji-wallpaper

Emoticons, afgekort emoji, zijn er in vele soorten en maten en met regelmaat komen er nieuwe emoji’s bij. Wil je meer met de smileys doen, dan kun je vanaf nu op een gemakkelijke manier je een eigen emoji-wallpaper maken met je favoriete emoji’s. We werden getipt door lezers op Emoji.supply.

Je kunt zelf kiezen welke emoticons je terug wilt laten komen in de achtergrond. Ook kies je zelf de structuur met hoe de emoji’s verspreid worden over de achtergrond. Tevens kun je een minder statische indeling kiezen. Natuurlijk is één van de opties om de achtergrondkleur te veranderen, waarbij je werkelijk alle kanten op kunt. Standaard wordt de grootte aangepast voor de huidige schermgrootte van het apparaat. Maar ook dit kun je natuurlijk aanpassen.

Om de tool te gebruiken hoef je alleen maar emoji.supply gaan, en werkt dus ook op je smartphone. Verschillende mensen zijn al losgegaan met hun eigen creaties.