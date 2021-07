Emoji 14.0: tal van nieuwe emoticons komen dit jaar eraan

Eén keer in de zoveel tijd kunnen we nieuwe emoticons verwachten. Het is Emoji 14.0, welke deel uitmaakt van de release van Unicode 14.0. We zien een reeks nieuwe emoji welke we op termijn gaan zien op verschillende apparaten en in verschillende platformen.

Emoji 14.0

Unicode heeft een reeks nieuwe emoticons aangekondigd. Het zijn nieuwe smileys die deel uitmaken van Emoj 14.0. Het gaat om een voorgestelde lijst, waarbij er nog het één en ander kan veranderen. Zo kan ervoor gekozen worden om bepaalde emoticons wel of niet mee te nemen in de definitie uitrol van Emoji 14.0.

Maar wat zijn precies de nieuwe emoticons? We zien vooral een reeks emoji’s welke beschikbaar zijn in verschillende huidskleuren. Ook zijn er enkele genderneutrale voorbeelden toegevoegd aan Unicode 14.0. Verder zien we een opgehouden hand, waterlelie, reddingsboei, discobal, identiteitskaart, een batterij die bijna leeg is, een nest (met en zonder eieren) en nog een aantal voorbeelden. Verder heeft Unicode in Emoji 14.0 gewerkt aan nieuwe gezichtsuitdrukkingen. We zien een smeltende smiley, groetende emoticon en een glurend gezicht.

We zullen de nieuwe emoticons niet eerder terug gaan zien dan oktober 2021. Google Pixel-devices zouden ze mogelijk aan boord moeten hebben, zo wordt gemeld. Dat is in de periode oktober-december 2021. In de eerste helft van 2022 moeten ze beschikbaar zijn in bijvoorbeeld Facebook, Twitter, Samsung, Apple en andere diensten.