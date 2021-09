Xiaomi 11T en 11T Pro aangekondigd: alles wat je moet weten op een rij

Xiaomi heeft haar nieuwste generatie smartphones aangekondigd, zonder de toevoeging ‘Mi’. Het zijn de Xiaomi 11T en 11T Pro. We zetten alle details op een rijtje.

Xiaomi 11T (Pro) aangekondigd

Na lange tijd van wachten zijn hier de nieuwe smartphones van Xiaomi officieel aangekondigd. De fabrikant haalt het doek van de Xiaomi 11T en de Xiaomi 11T Pro. Het zijn de eerste toestellen zonder de toevoeging ‘Mi’ in de modelnaam.

Het design van de 11T en 11T Pro komt vrijwel overeen. Dit resulteert in een 6,67 inch AMOLED-beeldscherm met een Full-HD+ beeldscherm. In het scherm bevinden zich de front-camera van 16 megapixel en ook de vingerafdrukscanner. De camera van de smartphones tellen vier lenzen; een 108 megapixel hoofdlens, 8MP groothoek en 5MP telelens. Xiaomi heeft de smartphones voorzien van uitgebreide mogelijkheden om alles uit de camera te halen. Zo kan dankzij verschillende AI-functionaliteit gebruik gemaakt worden van bioscoop-modi met time freeze, magic zoom en verschillende andere opties. Er is 8GB aan werkgeheugen beschikbaar en een 5000 mAh accu, waarbij het Pro-model met 120W snel opgeladen kan worden.

Van binnen zijn er wel wat verschillen. Xiaomi geeft de 11T een MediaTek Dimensity 1200 chipset, terwijl de 11T Pro een Snapdragon 888 processor meekrijgt. Het interne geheugen komt uit op 128GB of 256GB. Beide smartphones worden uitgerust met Bluetooth 5.2 en WiFi 6.

Xiaomi zal de Xiaomi 11T uitbrengen vanaf 599,99 euro. De 256GB-versie kost 100 euro meer. De Xiaomi 11T Pro zal vanaf 699,99 euro in de winkels liggen. Je kunt kiezen uit de kleuren Moonlight White, Meteorite Grey en Celestial Blue.

Xiaomi heeft verder nog informatie gedeeld over het updatebeleid. De smartphones kunnen beiden drie Android-upgrades verwachten en vier jaar beveiligingsupdates.

