Xiaomi 11T-serie te zien in foto; verschillende specs bekend

Xiaomi lijkt binnenkort een nieuwe smartphone aan te kondigen in de lijn van de Mi 11. Echter zullen de toestellen in kwestie het zonder de naam ‘Mi’ moeten doen. Dit zijn de Xiaomi 11T en Xiaomi 11T Pro.

Xiaomi 11T-serie is onderweg

Als de geruchten kloppen kunnen we later deze maand kennismaken met de nieuwe Xiaomi 11T-serie. De fabrikant zal echter, zoals eerder bekend werd gemaakt, niet langer meer de naam Mi gebruiken, dus dat wordt hier ook op de redactie even wennen. Volgens leaker Ishan Agarwal komt Xiaomi in deze serie met twee modellen; de Xiaomi 11T en de 11T Pro. Qua design zouden deze identiek aan elkaar zijn. De grootste verschillen zitten hem in de meer vierkante cameramodule en nieuwe kleuren waaruit gekozen kan worden.

De twee 5G-smartphones worden verwacht met een 120Hz AMOLED-beeldscherm. Voor het standaard model zou Xiaomi van plan zijn om deze uit te rusten met een MediaTek chipset, terwijl er een Snapdragon 888 klaarstaat voor de Xiaomi 11T Pro. De 5000 mAh accu zou met 120W opgeladen kunnen worden.

