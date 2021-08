Xiaomi Mix 4 aangekondigd met under-display camera, 120W opladen en meer

Xiaomi heeft een nieuwe krachtpatser toegevoegd aan het portfolio. Het merk laat de nieuwe Xiaomi Mix 4 zien. Deze smartphone is voorzien van krachtige specificaties en een front-camera, welke achter het scherm is geplaatst.

Xiaomi Mix 4

Zo’n vier jaar na de aankondiging van de Xiaomi Mi Mix 3 is daar de nieuwe Mix 4. Niet meer met de toevoeging Mi dus, maar wel degelijk een nieuwe smartphone die de Mi Mix 3 op moet volgen. De Xiaomi Mix 4 is een smartphone waarbij alles draait om het beste van het beste. Dit zien we dan ook terug aan de specificaties van de smartphone. De Mix 4 is namelijk Xiaomi’s eerste smartphone met een under-display camera. De 20 megapixel front-camera is achter het scherm geplaatst, zodat je deze niet ziet.

Het scherm zelf is een gebogen OLED-scherm met een grootte van 6,67 inch en een Full-HD+ resolutie. Kenmerken van het scherm zijn de 120Hz verversingssnelheid, Corning Gorilla Glass Victus voor extra bescherming en stevigheid, en HDR10+ support. De smartphone van Xiaomi wordt aangedreven door een Snapdragon 888+ chipset, een enorm krachtige SoC van Qualcomm. Daarbij is er 8/12GB aan werkgeheugen en 128GB/256GB/512GB opslagruimte. Over Android 11 komt de MIUI 12.5 interface.

De camera aan de achterzijde heeft ook de nodige aandacht gekregen. De hoofdcamera telt 108 megapixel en biedt OIS. Daarbij is er een 13 megapixel groothoeklens en tot slot een 8 megapixel periscooplens. Deze laat je 5x optisch inzoomen. Dan is er nog de 4500 mAh accu. Dankzij de 120W laden mogelijkheid kun je deze in in de boost-mode in 15 minuten opladen. Draadloos laden behoort ook tot de mogelijkheden, met 50W; dit neemt 28 minuten in beslag.

Voor nu is alleen bekend dat het toestel in China uitgebracht wordt. Als er meer informatie is over een release in Europa, houden we je natuurlijk op de hoogte. In China begint de prijs bij zo’n 660 euro. Overigens zegt dit nog niks over de prijs in ons land; dit bedrag is namelijk zonder belastingen en heffingen.