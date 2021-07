Xiaomi en Poco delen nieuw updateschema: deze toestellen krijgen ieder kwartaal beveiligingsupdate

Een aantal fabrikanten zijn erg duidelijk over hun updatebeleid, maar bij een groot deel is de informatieverstrekking nog maar matig. Nu delen Xiaomi en Poco een updateschema. Hierin zien we welke toestellen, over welke tijd een nieuwe beveiligingsupdate kunnen verwachten.

Updateschema van Xiaomi en Poco

Xiaomi geeft meer duidelijkheid over welke toestellen, wanneer een update kunnen krijgen. Helaas nog geen duidelijk woord over updates naar Android 12, maar wel over het verschijnen van beveiligingsupdates. Het lijkt erop dat Xiaomi niet lijkt over te stappen op maandelijkse beveiligingsupdates. Alleen voor de Android One-toestellen zullen iedere maand beveiligingsupdates verschijnen. Dit zijn de Xiaomi Mi A3, Mi A2 en Mi A2 Lite.

Eerder maakte het merk al bekend dat er viermaal een MIUI-update verwacht kan worden voor de meeste toestellen. Hieronder hebben we op een rijtje gezet, welke toestellen volgens Xiaomi ieder kwartaal een update kunnen verwachten. Wel missen we een aantal toestellen in het overzicht; zoals de Poco F3, de Mi 10 Ultra, de Mi 11 en de Mi 11 Pro. Waarom deze er niet in staan is niet duidelijk.

Xiaomi:

Mi 10T Pro

Mi 10T

Mi 10T Lite

Mi 10i

Mi 9T Pro

Mi PLAY

Mi 10

Mi 10 Lite 5G

Mi 10 Pro

Mi 9

Mi 9 Lite

Mi 9 SE

Mi 9T

Mi 9T Pro

Mi A3

Mi Note 10

Mi Note 10 Lite

Mi MIX 3

Mi 11 Lite 5G

Mi 11 Ultra

Redmi:

Redmi 7A

Redmi Go

Redmi Note 7

Redmi Note 7S

Redmi Note 7 Pro

Redmi 10X 4G

Redmi 7

Redmi 8

Redmi 8A

Redmi 8A Dual

Redmi 8A Pro

Redmi 9

Redmi 9 Prime

Redmi 9A

Redmi 9AT

Redmi 9i

Redmi 9C

Redmi 9T

Redmi 9C NFC

Redmi Go

Redmi K20

Redmi K20 Pro

Redmi Note 8

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8T

Redmi Note 9

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi Note 9S

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10S

Redmi Note 10T 5G

Redmi Note 10 Pro Max

POCO:

POCO C3

POCO F2 Pro

POCO M2

POCO M2 PRo

POCO X2

POCO X3

POCO X3 NFC

Poco X3 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 228,00 euro