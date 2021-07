‘Xiaomi werkt aan smartphone met 192 megapixel camera en 16-in-1 binning’

We kunnen nieuwe innovaties verwachten in de camera’s van smartphonefabrikant Xiaomi. Nu gaat het bericht rond dat Xiaomi van plan is om een toestel te voorzien van een 192 megapixel camera, inclusief 16-in-1 pixelbinning.

192 megapixel camera

Naar verluidt is Xiaomi van plan om een high-end smartphone op de markt te brengen met een hoge resolutie camera. Vergeet de 12, 48 en 64 megapixel camera; Xiaomi wil in een toekomstig model de 192 megapixel camera plaatsen. Eerder werd al duidelijk dat Samsung bezig zou zijn met de ontwikkeling van een 200MP lens, en Xiaomi zou deze als eerst willen gebruiken in een toestel. Het is niet exact 200 megapixel, maar 192 megapixel.

Voor de camera zou gebruik gemaakt worden van 16-in-1 pixel binning. Dit komt de kwaliteit van een foto ten goede. We gaan er dieper op in, in ons eerdere artikel over waar je op moet letten bij smartphone-camera’s. Hierdoor moet het mogelijk zijn om foto’s van 1x tot 4x zoom te maken zonder dat dit van invloed is op de camerakwaliteit. De uitvoerresolutie blijft 12 megapixel.

De Xiaomi Mi 11 met 108 megapixel camera

De smartphone die hiermee uitgerust zou worden, zal de opvolger zijn van de Snapdragon 888. Deze gaat in het circuit nog rond als de SM8450, maar wordt vermoedelijk de Snapdragon 895. Daarbij krijgt het toestel doorlopende schermranden aan de zijkant en een enkele opening voor een front-camera. Duidelijk is daarmee dat het nog even duurt totdat we bij Xiaomi toestellen gaan zien met een under-display front-camera. Volgens de bron komt de smartphone niet meer dit jaar uit. De telefoon, waarbij het mogelijk gaat om de Xiaomi Mi 12, wordt eind december-begin januari verwacht. De timing heeft mede te maken met de beschikbaarheid van chips.

