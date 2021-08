Xiaomi presenteert fonkelnieuwe Redmi 10 met Helio G88 chipset

Het is goed mogelijk dat je door de bomen het bos niet meer ziet met de naamvoering bij Xiaomi. We hadden eerder namelijk al de Redmi Note 10, nu is het tijd voor de Xiaomi Redmi 10.

Xiaomi Redmi 10 aangekondigd

De Xiaomi Redmi 10 is officieel aangekondigd door de Chinese fabrikant. Zoals we van de fabrikant gewend zijn, krijg je een uitgebreid toestel met een vriendelijk prijskaartje. Dat zien we dan ook terug bij deze smartphone. De Redmi 10 biedt een 6,5 inch LCD-scherm met een Full-HD resolutie en 90Hz verversingssnelheid. Het is de eerste telefoon welke uitgerust is met de MediaTek Helio G88 chipset; een octa-core processor. Standaard is er 4GB RAM-geheugen en 64GB opslagruimte. Er komt ook een versie met 6GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Het is niet mogelijk om dit uit te breiden met een geheugenkaart.

Xiaomi geeft de Redmi 10 een quad-camera mee. De hoofdsensor telt 50 megapixel. In de vrij grote cameramodule zien we verder een 8 megapixel groothoeklens, een 2 megapixel dieptelens en een 2 megapixel macrolens. In de punch-hole aan de voorkant is een 8MP front-camera geplaatst. Kijken we naar de lijst van specificaties, dan zien we ook een vingerafdrukscanner aan de zijkant, een 3,5 millimeter aansluiting voor een headset en stereo-speakers.

Onder de motorkap van de Redmi 10 is een 5000 mAh accu geplaatst. Deze kan met een kracht van 18W sneller opgeladen worden. De telefoon is te koop in drie kleuren; Carbon Grey, Pebble White en Sea Blue. Vanuit de doos draait de Redmi 10 op Android 11 met de MIUI 12.5 skin. De prijzen beginnen bij omgerekend 180 dollar. Informatie over een komst naar Europa is niet bekend.