Xiaomi komt met Mi Pad 5-tablets als concurrent voor iPad

Apple krijgt er een concurrent bij. Xiaomi heeft de nieuwe Mi Pad 5-tablets aangekondigd, welke voorzien zijn van krachtige specificaties voor de beste gebruikerservaring. De serie bestaat uit de Xiaomi Mi Pad 5 en de Mi Pad 5 Pro. Beiden hebben een 11,0 inch beeldscherm.

Xiaomi Mi Pad 5-serie aangekondigd

Twee krachtige tablets zijn toegevoegd aan het portfolio van de Chinese fabrikant Xiaomi. Het merk heeft twee tablets uitgebracht in de Mi Pad 5-serie. Beide modellen zijn echte krachtpatsers waarbij ze beiden geleverd worden met een 11,0 inch scherm, welke een resolutie levert van 2560 x 1600 pixels en een verversingssnelheid hebben van 120Hz. Van de Mi Pad 5 Pro verschijnt ook een 5G-versie.

De reguliere Mi Pad 5 wordt aangedreven door een Snapdragon 860 chipset van Qualcomm, samen met 6GB RAM en 128GB/256GB opslagruimte. Bij zowel de Mi Pad 5 Pro als de Pro 5G komen we een Snapdragon 870 chipset tegen. Standaard heeft de tablet 6GB RAM, maar het 5G-model mag het met 8GB RAM doen. Over de accu is ook het één en ander te melden. De Mi Pad 5 krijgt een 8720 mAh accu met 33W snelladen. Bij het Pro-model komen we een 8600 mAh accu tegen, welke met een kracht van 67 watt opgeladen kan worden. Het Pro-model krijgt ook nog eens Dolby Atmos stereo-speakers.

Voor het maken van foto’s kun je de tablets volgens Xiaomi ook prima gebruiken. Hier zitten tussen de modellen verschillende veranderingen. Het reguliere model krijgt een 13 megapixel camera. De WiFi-versie van de Pro krijgt een 13 megapixel hoofdcamera en 5MP groothoeklens. De Mi Pad 5 Pro 5G krijgt een 50 megapixel hoofdlens en een 5 megapixel groothoeklens. De hele linie ondersteunt een magnetisch toetsenbord en een stylus. Dit kennen we al van de concurrenten zoals de Galaxy Tab S7 van Samsung en de Apple iPad Pro 11.

Er is nu niks bekend over een release in Europa. Het instapmodel van de Pad 5 begint omgerekend, zonder belastingen en heffingen bij 260 euro. De Pro is er vanaf 330 euro. Deze prijzen zullen uiteraard hoger komen te liggen in ons land.