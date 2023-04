Xiaomi toont nieuwe Pad 6 en Pad 6 Pro met Xiaomi 13-design

Xiaomi heeft een tweetal tablets aangekondigd in de Pad-reeks. We maken kennis met de Pad 6 en de Pad 6 Pro. De twee tablets zijn voorzien van een design dat we kennen van de Xiaomi 13.

Xiaomi Pad 6 (Pro)

Gisteren schreven we al over de nieuwe Xiaomi 13 Ultra, waarbij de volledige focus ligt op de geavanceerde (Leica-) camera. Het merk heeft nog meer devices gepresenteerd. Allereerst de twee tablets van het bedrijf. Zowel de Pad 6 als de Pad 6 Pro hebben een 11,0 inch beeldscherm meegekregen; een IPS LCD-paneel met een resolutie van 2880 x 1800 pixels.

De twee tablets hebben veel overeenkomsten. Wel zien we een aantal verschillen. De Pad 6 beschikt over een 13 megapixel camera en een Snapdragon 870 chipset. Bij de Pad 6 Pro komen we een Snapdragon 8+ Gen 1 chipset tegen. Tevens kun je het Pro-model aanschaffen met 12GB RAM+512GB geheugen. De camera van de Xiaomi Pad 6 Pro is een 50 megapixel hoofdsensor met daarbij nog een 2 megapixel dieptelens. De twee modellen hebben een vergelijkbare cameramodule zoals in de Xiaomi 13. Voor het maken van selfies is de Pad 6 uitgerust met een 8MP lens, de Pro met een 20MP lens.

De accucapaciteit komt bij de Pad 6 uit op een capaciteit van 8840 mAh, met 33W laden. Je kunt de Xiaomi Pad 6 Pro opladen met 67W en deze biedt een capaciteit van 8600 mAh. Voor nu zijn de nieuwe producten alleen aangekondigd voor China. Het is onbekend of een Nederlandse release in de pijplijn zit.