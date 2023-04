Xiaomi 13 Ultra aangekondigd: cameramonster met variabel diafragma

Xiaomi tilt het gebruik van de camera op smartphones naar een hoger niveau. Vandaag maken we kennis met de nieuwe Xiaomi 13 Ultra. Een bijzondere smartphone met een uitgebreide camera, waarbij de 1-inch sensor zelfs over een variabel diafragma beschikt.

Xiaomi 13 Ultra aangekondigd

Xiaomi heeft zojuist de Xiaomi 13 Ultra aangekondigd. Voor de camera heeft het merk samengewerkt met camerafabrikant Leica. In het verleden werd er al bij meerdere toestellen samengewerkt, en nu gaat het bedrijf daarin nog een stapje verder. Dat resulteert in een camera die, in ieder geval op papier, de beste kwaliteit en veel nieuwe mogelijkheden. Niet alleen op het gebied van de camera heeft de Ultra van alles te bieden, maar ook aan het design is de nodige aandacht besteed.

De aandacht voor het design resulteert in een stijlvolle telefoon, welke voorzien is van een kunstleren achterkant. Deze is antibacterieel en een speciale coating moet ervoor zorgen dat het materiaal na verloop van tijd niet vergeeld. De Xiaomi 13 Ultra is uitgerust met een 6,73 inch AMOLED-scherm dat een resolutie levert van 3200 x 1440 pixels. Deze levert een adaptieve verversingssnelheid van 120-240Hz. Met een maximale helderheid van 2600 nits kan het scherm zo helder als geen ander toestel. De speciale LiquidCool-chip moet zorgen dat het koelsysteem de warmte die het toestel produceert voldoende laag kan houden. Verder biedt de 13 Ultra een 5000 mAh batterij met 90W laden of 50W draadloos laden.

Aan boord van de Xiaomi 13 Ultra bevindt zich de Snapdragon 8 Gen 2 chipset. Er is keuze uit de kleuren groen en zwart.

Camera

Terug naar de camera. Aan boord van het toestel zijn vier camera’s te vinden. De hoofdcamera is de 1-inch 50 megapixel sensor van Sony (IMX989). Interessant is dat hiermee een variabel diafragma mee behaald kan worden tussen f/1.9 en f/4.0. Hiermee kan dus de beste instelling gebruikt worden, op basis van de omgeving en het licht. Er wordt gebruik gemaakt van pixel binning, waardoor de beelden in dit geval met 12,5 megapixel wordt gemaakt en zo de pixels gecombineerd worden voor de beste kwaliteit.

De drie andere lenzen zijn eveneens 50 megapixel sensoren. De ene lens is een 75 millimeter sensor met een diafragma van f/1.8, OIS en 3,2x zoom. Er is ook een 12mm groothoeklens (f/1.8) en 120mm telelens met 5x zoom (f/3.0). Aan de voorzijde zit er een 32 megapixel front-camera voor het maken van selfies en zelfportretten. Leica en Xiaomi hebben verder nog tal van features toegevoegd om de camera van alle mogelijkheden te voorzien. Zo is er de mogelijkheid om de UltraRAW modus te gebruiken voor nabewerking en zijn er de Leica Vibrant en Leica Authentic filters, die we eerder al bespraken in de Xiaomi 13 Pro review. Over de RAW-bewerking; Adobe heeft direct werk gemaakt van een speciaal cameraprofiel voor in Lightroom, zodat fotografen hiermee direct aan de slag kunnen.

Verder zorgt een handige Fast Shot-modus voor handige tools voor straatfotografie. Door vooraf een scherpstelafstand in te stellen kan de scherpsteltijd verkort worden. Hiermee kost het maken van een foto slechts 0,8 seconden.

Verkrijgbaarheid

Xiaomi heeft eerder al laten weten dat de Xiaomi 13 Ultra wereldwijd uitgebracht zal worden. De telefoon is nu echter vooralsnog alleen voor China gepresenteerd. Xiaomi kennende zullen we binnenkort alle details te horen krijgen voor de rest van de landen. We verwachten daarbij dat de smartphone ook naar Nederland komt, gezien de Xiaomi 13 Pro en de Xiaomi 13 die ook al in ons land verkrijgbaar zijn. Voor China begint de vanafprijs omgerekend met belastingen bij een kleine 1000 euro. Aangezien de Pro al voor 1199 euro in de winkels ligt, zullen we in ons land de prijs eerder richting de 1500 euro zien klimmen, zo verwachten we.

Als er meer informatie is over de Europese release, dan houden we je natuurlijk op de hoogte!