Xiaomi 13 Ultra wordt wereldwijd uitgebracht: aankondiging deze maand

Nog in april zullen we een nieuwe, uitgebreide smartphone te zien krijgen van Xiaomi. Het gaat om de Xiaomi 13 Ultra. In tegenstelling tot zijn voorganger, komt het nieuwe model wel wereldwijd op de markt.

Xiaomi 13 Ultra

Wederom kunnen we binnenkort een aankondiging verwachten van Xiaomi. De fabrikant heeft het druk met updates. Zo verscheen in februari de Xiaomi 13-serie, bestaande uit twee modellen, en kwam het merk in maart nog met de Redmi Note 12-serie. We deelden onze ervaringen van die laatste aankondiging in de Xiaomi Redmi Note 12 Pro review. Deze maand kunnen we weer een aankondiging verwachten van de Chinese fabrikant.

De Xiaomi 12S Ultra

In een bericht deelt Xiaomi het nieuws dat de Xiaomi 13 Ultra er aan zit te komen. Dit wordt een nieuwe smartphone en zal wereldwijd verschijnen. Dat is anders dan voorheen, toen Xiaomi deze alleen in China uitbracht. Vorig jaar verscheen de Xiaomi 12S Ultra, waarbij alle aandacht uitging naar de camera. Xiaomi voorzag het toestel, in samenwerking met Leica, van een 1-inch camerasensor en vele mogelijkheden.

Ook bij de nieuwe Xiaomi 13 Ultra zal samengewerkt worden met Leica. Specificaties en verdere details zijn nog niet bekend, maar het is goed mogelijk dat die informatie de komende tijd uitlekt.