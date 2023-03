Xiaomi brengt stilletjes nieuwe Redmi A2 uit in Nederland

Een nieuwe smartphone van Xiaomi is in alle stilte uitgebracht in Nederland. Het is de Redmi A2, welke voor ongeveer 100 euro de deur uitgaat. Het toestel is hierbij voorzien van prima basisspecificaties, zoals we dat ook al terugzagen bij zijn voorganger.

Xiaomi Redmi A2 uitgebracht

Onlangs verscheen onze Xiaomi Redmi A1 review online op DroidApp. De opvolger is nu zonder er veel ruchtbaarheid aan te geven, ook uitgebracht door het merk. Xiaomi brengt de Xiaomi Redmi A2 uit in de kleuren zwart, groen en blauw. Met deze Redmi A2 richt het merk zich op degenen die een degelijke smartphone zoeken, zonder dat hiervoor de hoofdprijs betaald hoeft te worden. Dit zien we dan ook terug aan de specificaties van de smartphone.

Allereerst is dit een Android Go-toestel. Dit is een speciaal geoptimaliseerde versie van Android, bedoeld voor toestellen met minder krachtige hardware. De Xiaomi Redmi A2 is uitgerust met een HD+ beeldscherm met een grootte van 6,52 inch. Er is een 5000 mAh batterij aanwezig, net als een MediaTek Helio G36 processor, 2GB aan werkgeheugen en 32GB opslagruimte. Met een microSD-geheugenkaart kun je dit uitbreiden met maximaal 1TB. Voor de fotografie is de Redmi A2 uitgerust met een 8 megapixel hoofdcamera en een dieptesensor.

Opvallend is dat Xiaomi het toestel levert met Android 12 Go, en niet direct met Android 13 Go, dat toch alweer een tijdje uit is. Xiaomi belooft voor een periode van twee jaar beveiligingsupdates. De smartphone kost net wat meer dan 100 euro en is vanaf nu verkrijgbaar bij Belsimpel.

Leestip: op zoek naar een betaalbare smartphone met prima specificaties? DroidApp heeft een mooi overzicht met de 7 beste smartphones tot 200 euro.