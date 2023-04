Xiaomi 13 Ultra laat zich zien met lederen design

De Xiaomi 13 serie bestaat momenteel uit drie verschillende toestellen. Daar komt binnenkort een nieuw model bij. We zien nu foto’s van de Xiaomi 13 Ultra. De smartphone krijgt een premium design mee. Wat heeft de telefoon nog meer te bieden?

Xiaomi 13 Ultra in beeld

Xiaomi heeft deze maanden maar druk met aankondigingen. Zagen we eerder al de Xiaomi 13-modellen tijdens het Mobile World Congress, maakten we vorige maand kennis met de Redmi Note 12 modellen. De verschillende toestellen zijn ook al voorbij gekomen op DroidApp. Zo vind je onze uitgebreide Xiaomi 13 review, de test van de Xiaomi 13 Pro en de interessante review van de Xiaomi Redmi Note 12 Pro. Maar we kunnen nog meer smartphones verwachten dit jaar. Waaronder de Xiaomi 13 Ultra die nu op beelden is te zien.

De foto’s zijn gedeeld op het Chinese sociale netwerk Weibo en tonen een mooi vormgegeven smartphone. De achterkant van de Xiaomi 13 Ultra heeft een kunstlederen afwerking waardoor het er nog luxer uitziet. Opvallend is verder de grote cirkelvormige cameramodule die uitsteekt aan de achterkant. Volgens Xiaomi is de achterkant voorzien van een speciale anti-vergelende coating en is deze ook anti-bacterieel waarmee een lange levensduur gegarandeerd kan worden. Naast een witte kleur zou het merk ook de telefoon in het groen aan willen bieden.

Gelijk komen we ook een aantal details te weten over de smartphone. Zo komt de Xiaomi 13 Ultra met een 6,7 inch QHD+ beeldscherm, met een zogenaamd C7-paneel dat een piekhelderheid moet hebben van 2600 nits. Als dit inderdaad klopt, dan heeft de Ultra het meest heldere scherm van alle smartphones. Ook zal de telefoon voorzien zijn van een 1-inch camerasensor en wordt er voor de camera weer samengewerkt met cameramerk Leica.

