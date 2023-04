Xiaomi 13 Ultra aankondiging gepland voor 18 april: renders opgedoken

Het is druk met de aankondigingen van Xiaomi. Na de eerdere twee toestellen uit de Xiaomi 13-serie en de Redmi Note 12-modellen, is het binnenkort de beurt aan de Xiaomi 13 Ultra. De fabrikant heeft de datum van de aankondiging gedeeld.

Op 18 april is er een nieuwe aankondiging van Xiaomi. De fabrikant haalt dan het doek van de Xiaomi 13 Ultra. De smartphone kwam onlangs al in het nieuws en daarbij werd bekend dat het toestel wereldwijd uitgebracht zal worden. Dit betekent; dat we de telefoon ook in landen buiten China kunnen verwachten. Of daarmee de Xiaomi 13 Ultra ook in Nederland verschijnt, kunnen we op dit moment niet bevestigen. Met deze nieuwe datum is het de zoveelste aankondiging van het merk in korte tijd. Zo zagen we eerder al de Xiaomi 13-serie en de Xiaomi Redmi Note 12 serie.

We cordially invite you to the #Xiaomi13UltraLaunchEvent. Xiaomi and @leica_camera, once again, are bringing you new wonders of mobile imaging. 🟠📷🔴

Mark your calendars for #AShotAbove all, April 18th at 19:00 (GMT+8)! pic.twitter.com/a8rY5PGMFJ

— Xiaomi (@Xiaomi) April 12, 2023