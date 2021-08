‘Nieuwe Xiaomi Mi 11T Pro kan 120W opladen; ook nieuws over Mi 11T’

Er is nieuws over twee nieuwe devices van Xiaomi. De fabrikant zou de Mi 11T Pro voorzien van onwijs snel opladen; daarbij is er nieuws over de Mi 11T van Xiaomi.

Nieuws over Mi 11T en Mi 11T Pro

Xiaomi zou ook dit jaar van plan zijn om een T-versie uit te brengen van haar high-end smartphones. Dit betekent dat we op termijn de Xiaomi Mi 11T en Mi 11T Pro gaan zien. De fabrikant heeft er zelf nog niks over losgelaten; maar over de twee devices heeft nu wel een Vietnamese bron alvast informatie gedeeld.

We beginnen met de Xiaomi Mi 11T. De fabrikant zou een Snapdragon 888 opgeven om te gaan voor een Dimensity-chipset van MediaTek. Het is nog niet bekend welke chipset op de planning staat. De OnePlus Nord 2 verscheen met de MediaTek Dimensity 1200, en die wist in onze OnePlus Nord 2 review uitstekend te scoren. Eerder werd al duidelijk dat de Mi 11T een triple-camera krijgt met 64MP hoofdcamera, 8MP groothoek en 3x macrolens.

De huidige Mi 11.

Xiaomi heeft eerder al de Xiaomi Mi 10 Ultra uitgebracht, welke voorzien is van 120W razendsnel opladen. Die smartphone is echter niet verkrijgbaar in ons land. Of de Mi 11T-serie wel naar Nederland komt, is nog even afwachten, maar als ‘ie hier heen komt, dan kunnen we het razendsnel opladen ook bij de Mi 11T Pro verwachten. De bron meldt dat de Xiaomi Mi 11T Pro een 5000 mAh batterij krijgt, met ondersteuning voor 120W snelladen. In het geval van de Mi 10 Ultra zit met 23 minuten de accu weer helemaal vol. Verder zou de smartphone voorzien zijn van de Snapdragon 888 processor en is er een 120Hz OLED-scherm.