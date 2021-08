Xiaomi stopt met naam ‘Mi’

Interessant nieuws uit de hoek van Xiaomi vanochtend. De fabrikant heeft bekend gemaakt dat het stopt met de toevoeging van de naam ‘Mi’ bij haar producten. Als eerst moeten smartphones het ‘ontgelden’.

Xiaomi stopt met Mi

Xiaomi heeft in de afgelopen jaren gigantisch aan de weg getimmerd. Mede door het wegvallen van Huawei als geduchte concurrent wist het bedrijf met tal van producten goed te scoren. Niet alleen met smartphones en wearables, maar ook met slimme apparaten. Veel producten kregen de naam Mi mee, waaronder ook smartphones, maar Xiaomi gaat daarmee stoppen.

Al zo’n tien jaar maakt Xiaomi gebruik van de modelnaam ‘Mi’. Het is voor velen net zo bekend als Samsung met Galaxy en Apple met de iPhone. Volgens het bedrijf is het niet langer meer passend binnen het bedrijf om de naam Mi te gebruiken, en wordt er per direct mee gestopt. De afkorting ‘Mi’ stond voor Mission Impossible’ en ‘Mobile Internet’.

Xiaomi Mi 11 Lite

Interessant wordt de toekomst. Vooralsnog blijven de submerken Poco en Redmi bestaan, maar is onbekend wat er op de lange termijn mee gebeurt. Verder is onbekend wat er met de naam MIUI gebeurt, de naam van de eigen MI User Interface en wat er met het op Mi-gebaseerde logo van Xiaomi gaat gebeuren. Op 15 september heeft Xiaomi een aankondiging gepland staan, en wellicht horen we dan ook meer over de plannen van het bedrijf.

Het lijkt erop dat de Xiaomi Mix 4 de eerste smartphone wordt zonder Mi-branding. Andere apparaten die in de komende tijd zullen verschijnen, zullen dan zijn de Xiaomi 12, Xiaomi Band 7 en de Xiaomi TV.