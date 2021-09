Natuurmonumenten Route-app: heerlijk op pad in eigen land

Als er iets is waar we tijdens de Coronacrisis achter zijn gekomen, is dat Nederland stiekem nog best schitterende plekken heeft. Wil je meer van Nederland ontdekken, dan komt de Natuur Route app van Natuurmonumenten erg goed van pas.

Natuurmonumenten app

Met de Natuur Route app van Natuurmonumenten app kun je al wandelend, fietsend of kanoënd meer van Nederland ontdekken. We werden op de applicatie gewezen door Harold. De app geeft toegang tot meer dan 260 routes, welke je verspreid over Nederland kunt vinden. Ook worden er steeds nieuwe routes toegevoegd aan de app, zodat je weer je wandelschoenen aan kunt trekken, en nog meer kunt ontdekken.

Wanneer je de app hebt opgestart, krijg je een overzicht met een zoekveld. Hier selecteer je waar je welke route wilt vinden. Je kunt bijvoorbeeld zoeken op wandelingen in je eigen omgeving, of juist in een gekozen plaats. Deze resultaten kun je filteren op afstand, of verschillende eigenschappen zoals het vinden van locaties waar je met de hond mag komen, welke geschikt zijn voor de rolstoel en welke goed te doen zijn met kinderen.

Routes

Bij de verschillende routes vind je een foto, het vertrekpunt en wat informatie. Heb je de route gedownload, dan kun je deze ook offline raadplegen. Op de kaart zie je welke route er afgelegd wordt, en krijg je bij elke tussenstop extra informatie over wat er te zien is. Je kunt de verschillende stappen ook in een lijst openen. Tijdens je wandeling, fietstocht of kanoroute kun je de kaart openen laten staan, zodat je precies weet of je nog goed gaat. Jammer vind ik daarbij wel dat het blauwe pijltje niet als een kompas meedraait, waardoor het soms wat lastiger is om te kijken welke richting je op moet gaan.

De Natuurmonumenten Route app geeft je routes van over heel Nederland. Bijvoorbeeld alleen al voor Drents-Friese Wold, een schitterend natuurgebied in ons land, vind je vier verschillende routes die door Natuurmonumenten zijn uitgezet. Alle verschillende wandelingen die je kunt maken, zijn terug te vinden op de kaart. Verder vind je ook de verschillende bezoekerscentra en bewaarde routes.

Downloaden

Drie routes zijn voor iedereen gratis beschikbaar. Leden van Natuurmonumenten kunnen alle routes gratis raadplegen. Geen lid, maar wil je wel alle routes krijgen, dan kun je middels een in-aankoop deze voor een bedrag van 4,99 euro per jaar krijgen. Je kunt de Route app downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.