Moto E20 aangekondigd: nieuwe smartphone voor 99 euro

Motorola heeft de smaak te pakken en presenteert een hoop nieuwe toestellen. Nu is het de beurt aan een ander nieuw model dat door de fabrikant aangekondigd wordt. Het doek wordt van de Moto E20 gehaald. We praten je bij over deze nieuwe smartphone.

Moto E20 aangekondigd

Het portfolio van Motorola wordt elke maand wel uitgebreid met nieuwe smartphones. De telefoon die we nu aan het rijtje toe kunnen voegen is de Motorola Moto E20. Dit toestel biedt volgens de fabrikant veelzijdige functies, tegen een betaalbare prijs. Motorola geeft het toestel Android 11 Go mee, dit is een aangepaste versie van Android, welke geoptimaliseerd is voor toestellen met minder krachtige hardware. Hierbij zijn ook verschillende apps in een ander jasje gestoken, zodat ze toch lekker snel werken.

De Moto E20 biedt een 6,5 inch HD+ beeldscherm en heeft een Unisoc T606 chipset; een octa-core processor welke bijgestaan wordt door 2GB aan werkgeheugen. Voor het opslaan van bestanden biedt de telefoon een 32GB aan opslagruimte, en dit kan met maximaal 1TB uitgebreid worden middels een geheugenkaart. Motorola plaatst achterop een 13 megapixel camera met 2MP dieptelens.

De nieuwe smartphone van Motorola krijgt een 4000 mAh accu en biedt 10W laden. Er is 4G, een USB-C aansluiting, 5 megapixel front-camera en een vingerafdrukscanner. Dit alles wordt door de fabrikant aangeboden voor een adviesprijs van 99,99 euro. Vanaf oktober moet de telefoon verkrijgbaar zijn in ons land.