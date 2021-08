Moto E20 en E30 laten zich zien: renders en specificaties

Er is nieuws over twee nieuwe toestellen van Motorola. Nadat eerder al de G-serie uitgebreid werd met een hoop modellen, mag ook de Moto E-serie eraan geloven. We krijgen nu de specs te weten van de Moto E20. Daarnaast weten we nu dat er een Moto E30 onderweg is.

Moto E20 en E30 onderweg

De Moto G60s is voor ons land de nieuwste aanwinst uit de G-serie, maar ook de E-serie is door de fabrikant nog niet vergeten. Allereerst hebben we kort nieuws over het bestaan van de Moto E30. Evan Blass, een bekende leaker in de telecomwereld laat weten dat de Moto E30 in ontwikkeling is onder de codenaam Motorola “Cyprus”. Het belangrijkste nieuws vandaag is er over de Moto E20.

Blass deelt namelijk zowel beeldmateriaal, als de specificaties van de nieuwe Moto E20, zodat we een goed beeld krijgen van wat we kunnen verwachten bij deze smartphone. Motorola zal de Moto E20 voorzien van een 6,5 inch beeldscherm met een HD+ resolutie. Onbekend is welke chipset er precies inzit, maar wel dat dit een 1,6 GHz octa-core chipset is. Deze wordt bijgestaan door 2GB aan werkgeheugen en er is 32GB opslagruimte. Dit betekent dat de Moto E20 echt een instapmodel is voor degenen die geen hoge eisen hebben aan een nieuwe smartphone.

De Moto E20 krijgt verder een dual-camera met een 13 megapixel hoofdlens en 2 megapixel sensor, vermoedelijk voor macro of diepte. Aan de voorzijde is in de notch een 5 megapixel front-camera te vinden.

Het is nu nog niet bekend wanneer Motorola de nieuwe telefoon presenteert. Mogelijk zien we dit toestel ook in Nederland, maar daarover is nu nog niets bekend.