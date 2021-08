Motorola presenteert Moto G50 met Dimensity 700 chipset

De G-serie van Motorola is uitgebreid met een nieuw model. Nadat we eerder al verschillende toestellen in deze serie te zien kregen, is het nu de beurt aan de Moto G50. Het toestel ging al maandenlang rond in het geruchtencircuit.

Moto G50 aangekondigd

De Moto G60s is de laatst aangekondigde G-serie smartphone van Motorola. Toch vond Motorola dat er nog wel een toestel bij kon. In Australië heeft het merk de Moto G50 aangekondigd. Deze smartphone is voorzien van ondersteuning voor het 5G-netwerk en biedt een MediaTek Dimensity 700 chipset; een octa-core processor met 4GB RAM en 128GB opslagruimte. De accucapaciteit van het toestel komt uit op 5000 mAh. Deze batterij kan met 15W opgeladen worden.

Motorola geeft de Moto G50 een 6,5 inch IPS-LCD scherm mee, welke een HD+ resolutie levert met een 90Hz verversingssnelheid. In de notch zit een 13 megapixel front-camera. Achterop zijn er drie camera’s te vinden; een 48 megapixel hoofdlens, 2 megapixel macrolens en een 2 megapixel dieptecamera. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant van de Moto G50 en ook is er een 3,5 millimeter aansluiting en NFC.

Voor nu is het toestel alleen voor Australië aangekondigd. Daar komt het toestel op de markt voor omgerekend 250 euro. Er is nog niets bekend over een eventuele komst naar Europa.