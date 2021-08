Motorola Edge 20 en Edge 20 Pro vanaf nu te koop in Nederland

Motorola heeft haar twee nieuwe smartphones uitgebracht in Nederland; dit blijkt uit de toesteldatabase van DroidApp. De smartphones in kwestie zijn de Motorola Edge 20 en de Edge 20 Pro, welke je vanaf nu kunt kopen.

Motorola Edge 20 (Pro) verkrijgbaar

Als je op zoek bent naar een nieuwe smartphone, dan kun je vanaf nu uit nog meer toestellen kiezen bij Motorola. De fabrikant heeft de Edge 20 en de Edge 20 Pro eind juli aangekondigd, en vanaf nu kun je de twee devices aanschaffen. Volgende maand moet aan dat rijtje ook de Edge 20 Lite toegevoegd worden. Nu zijn de eerste twee dus verkrijgbaar en dit zijn voor voorlopig van Motorola de high-end smartphones.

Motorola Edge 20

We beginnen met de Motorola Edge 20. Deze smartphone is voorzien van prima specificaties voor een interessante prijs. Voor 499 euro krijg je een smartphone met een 6,67 inch Full-HD+ OLED-scherm, welke een verversingssnelheid heeft van 144Hz. Daarbij is er ondersteuning voor het 5G-netwerk, kun je aan de slag met de triple-camera met 108MP hoofdlens en is er een Snapdragon 778G chipset. De 4020 mAh accu kun je met 30W opladen.

Motorola Edge 20 Pro

De echte uitblinker van de serie is de Motorola Edge 20 Pro. Dit toestel biedt een 6,7 inch OLED-scherm met eveneens de 144Hz verversingssnelheid. Daarbij is de smartphone voorzien van 256GB aan opslagruimte en 12GB aan werkgeheugen. Tel daarbij op dat het toestel voorzien is van de Snapdragon 870 en je hebt een heerlijk snelle smartphone in huis gehaald. Er is een 4500 mAh accu met 30W opladen en natuurlijk ondersteuning voor het 5G-netwerk. De Motorola Edge 20 Pro heeft een triple-camera met 108MP hoofdlens, maar wordt daarbij ook nog eens bijgestaan door de periscooplens. Hiermee haal je nog meer uit je foto’s en kun je onder andere optische zoom gebruiken.

My UX en verkrijgbaarheid

Beide toestellen draaien op Android 11 en hebben de My UX interface. Dit betekent dat je verschillende dingen naar eigen hand kunt zetten en kunt personaliseren. Denk aan kleuren, icoontjes en dergelijke. Wil je alles zelf ervaren; je kunt de Motorola Edge 20-toestellen vanaf nu kopen bij Bol.com, Coolblue, Mobiel, Belsimpel en MediaMarkt.

Motorola Edge 20 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 499,00 euro