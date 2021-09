NS-app krijgt nieuwe ‘In de buurt’-functie

In de afgelopen week is er een update uitgebracht voor de app van de NS. Echter, een nieuwe functie werd pas met een server-side update uitgerold. De nieuwe ‘In de buurt’-functie maakt inzichtelijk welke voorzieningen je in de buurt hebt.

NS-app ‘In de buurt’

De app van de Nederlandse Spoorwegen heeft een nieuwe update gekregen. Met de nieuwe update, welke versie 6.16.1 bij zich draagt, krijgen gebruikers in de navigatiebalk een nieuwe optie te zien. Deze functie heet ‘In de buurt’ en geeft een overzicht van de voorzieningen die in de buurt van je locatie of station zijn te vinden.

Wanneer de locatiebepaling aanstaat, word je direct naar de locatie gestuurd. Je kunt echter ook zelf naar een plek op de kaart gaan. De kaart is gevuld met icoontjes en pictogrammen. Je krijgt een overzicht met stations, maar ook de bushaltes, metrostations, tramhaltes en andere voorzieningen. Ook plekken waar je een OV-fiets kunt huren zie je terug in de NS-app, samen met de hoeveelheid nog beschikbare OV-fietsen. Indien de informatie beschikbaar, worden bij de haltes ook de tijden getoond; denk bijvoorbeeld het vertrek van de bus.