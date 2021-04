NS app laat nu vrije parkeerplaatsen zien bij P+R locaties

Reizigers die met de auto naar het station willen, kunnen een nieuwe functie gebruiken in de NS app. De applicatie laat vanaf nu zien of er nog parkeerplekken vrij zijn op de P+R locatie.

P+R drukte in NS app

Volgens de Nederlandse Spoorwegen komt circa zes procent van de treinreizigers met de auto naar het station. Dan is het wel zo handig als je in de buurt van het station ook je auto kwijt kunt. Een P+R locatie is dan een handige oplossing. In totaal zijn er 48.500 P+R parkeerplaatsen beschikbaar in ons land.

De NS wil nu met de update voor de NS app gebruikers direct vertellen hoeveel parkeerplekken nog beschikbaar zijn bij het station, zodat je direct weet of je je auto nog kunt parkeren. Het is een functie die erg goed van pas kan komen. Dit omdat volgens het spoorbedrijf 25 procent van de reizigers niet voor de trein kiest als er geen mogelijkheid is om de auto te parkeren.

Op dit moment worden voor 19 stations het aantal vrije parkeerplekken weergegeven. In de komende maanden worden daar nog eens 43 stations aan toegevoegd; dit moet begin 2022 voltooid zijn. Uiteindelijk is het doel om alle P+R locaties, welke voorzien zijn van een slagboom, via de NS app te tonen. De locaties waar het nu werkt zijn de volgende plaatsen; Driebergen-Zeist, Rotterdam Centraal, Alkmaar, Eindhoven, Zwolle, Assen, Duivendrecht, Den Bosch Parallelweg en Magistratenlaan, Roosendaal Spoorstraat en Stationsstraat, Boxtel, Oisterwijk, Breda, Middelburg, Zaandam, Enschede, Weert en Bilthoven.