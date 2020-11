NS app krijgt ‘Treinwijzer’: inzicht in de drukte in de trein

De Nederlandse Spoorwegen heeft een nieuwe functie toegevoegd aan de NS-app. Met de nieuwe Treinwijzer krijg je beter inzicht in de drukte in de trein.

NS Treinwijzer

Het reisgedrag is bij veel mensen door het Coronavirus anders geworden. De NS wil hierop inspelen met een nieuwe functie in de eigen Reisplanner-app van de NS. Volgens het spoorbedrijf kiezen reizigers uit angst voor drukte sneller voor een ander vervoersmiddel. Dit terwijl reizen met de trein op een veilige en comfortabele manier mogelijk is.

In de NS app is het al langer mogelijk om de druktemeter te bekijken. Deze laat zien hoe druk het op een bepaald traject, op de gekozen route is. Nu wordt de functie uitgebreid met de Treinwijzer. Dit is een aanmeldservice waarbij gebruikers zich voor een bepaald traject kunnen aanmelden. Door de reis aan te melden, krijg je inzicht in de verwachte drukte en word je op de hoogte gehouden als de trein drukker lijkt te worden of uitvalt.

Om de Treinwijzer te gebruiken, dien je in te loggen met je Mijn NS-account. Overigens is het geen plaatsbewijs en geeft het geen garantie op een zitplaats. Het aanmelden helpt jezelf en anderen om het reizen met de trein in deze tijd weer wat prettiger te maken. De nieuwe aanmeldservice moet reizigers helpen bij het kiezen van de juiste trein.

De functie is beschikbaar in de NS app na het installeren van de nieuwste update.