NS Perronwijzer app helpt je op het station: handig bij visuele beperking

De Nederlandse Spoorwegen heeft een nieuwe app uitgebracht; NS Perronwijzer. Deze applicatie helpt je op het station, en is vooral handig voor blinden en slechtzienden.

NS Perronwijzer app

Voor mensen met een visuele beperking is de NS Reisplanner Xtra app niet altijd even praktisch. De NS heeft nu gewerkt aan een alternatief hiervoor; de NS Perronwijzer. Deze applicatie helpt je op het station en is gemaakt in samenwerking met de Oogvereniging, waarbij de app ook is getest door de doelgroep.

De content in de NS Perronwijzer app is geoptimaliseerd voor schermlezers. De app kan voorlezen wat er op de borden staat. Je krijgt de actuele perroninformatie, met de eerstvolgende twee vertrekkende treinen, van het betreffende spoor, de vertrektijd, eindbestemming, het treintype (zoals sprinter of intercity), alle tussenliggende stations en eventuele bijzonderheden zoals vertraging of ‘niet instappen’.

Naast de informatie op het huidige station, kan in de NS Perronwijzer app ook gezocht worden naar een ander station. Hiervan kun je vervolgens dan de vertrektijden bekijken.

De Nederlandse Spoorwegen laat weten dat sommige informatie nog niet beschikbaar is. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om ‘let op omroepbericht’. Er wordt momenteel gezocht naar een manier om alle informatie die op de borden wordt getoond, op te nemen in deze app.