De vergeten telefoon: Siemens SX1 uit 2003

In 2003 bracht Siemens nog met grote regelmaat telefoons uit. In dat jaar verscheen ook de Siemens SX1, een toestel met een heel opvallend ontwerp en zelfs Symbian als OS. We bespreken deze week de Siemens SX1 in ‘De vergeten telefoon’.

Siemens SX1

We gaan deze editie terug naar het jaar 2003. Siemens bracht de Siemens SX1 uit. Het was de eerste telefoon van de Duitse fabrikant welke voorzien was van het Symbian OS 6.1 platform. Dit platform werd voornamelijk gebruikt door Nokia, maar ook Siemens ging er dus mee aan de slag. Wat het meest opviel aan de telefoon was het design; geen numerieke toetsen onder het scherm, maar links en rechts van het scherm. Het invoeren van een telefoonnummer kreeg hiermee dus een hele nieuwe dimensie. Echter, ook het sms’en gaat hiermee totaal anders dan bij doorsnee telefoons.

Onder het scherm zat de navigatietoets en nog enkele sneltoetsen. Aan de zijkant was de Siemens SX1 zaten nog twee toetsen. Hiermee kon je snel de camera starten of een spraakmemo opnemen. Op het toestel waren verschillende spellen te vinden en kon je ook aan de slag met SMS, MMS en beperkt mailen. De Siemens SX1 was voorzien van een 0,3 megapixel VGA-camera en Bluetooth. De muziekliefhebber kon aan de slag met de FM-radio op het toestel.

Siemens gaf de SX1 een 1000 mAh accu mee en deze kon je verwisselen. Verder bood de SX1 16MB aan interne opslagruimte, maar door alle poespas was er in totaal maar 4MB over voor de gebruiker. Dit kon uitgebreid worden met een MMC geheugenkaart. Dan nog even over het beeldscherm; dit was een 2,2 inch kleurenscherm met een resolutie van 220 x 176 pixels.

Schrik niet van de prijs waarvoor de Siemens SX1 over de toonbank ging. Voor 550 euro was de SX1 van jou.



Siemens SX1 samengevat in 3 punten: